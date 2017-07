Final Fantasy hayranıysanız ve serüveninize mobil olarak devam etmek istiyorsanız bu haber tam size göre. Final Fantasy XV A New Empire yayınlandı.



Geçtiğimiz Mart ayında yapılan duyuruda Final Fantasy XV‘nin spin off formundaki mobil oyunu duyurulmuştu. Final Fantasy XV: A New Empire, çıkışını sadeceYeni Zelanda ve Avustralya'da yapmıştı. Oyunu oynamak isteyip farklı bölgelerde olanlar artık beklemek zorunda kalmayacak. Zira Final Fantasy XV A New Empire dünya genelinde yayınlandı.



MZ veEpic Action ortaklığında geliştirilen yapım, ücretsiz olarak çıkmış olsa da tahmin edilebileceği üzere oyun için satın alımlar içeriyor. Oyunun açıklama kısmında “Yeni mobil oyun Final Fantasy XV: A New Empire ileFinal Fantasy XV maceranızın kahramanı olun. Krallığınızı kurun, güçlü büyüler keşfedin ve arkdaşlarınızla birlikte bölgenize hükmedin. Kaderinizi karşılamak için cesaretiniz var mı? Büyük krallıklar boyunca yolculuk yapın, büyülü kaynaklar toplayın veFinal Fantasy tarihinin en güçlü imparatorluğunu inşa edin” yazıyor. Oyun, klasik bir mobil strateji oyunu yapısına sahip olsa da Final Fantasy kalitesiyle fark yaratacaktır.



Strateji türündeki Final Fantasy XV A New Empire, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Mobil cihazlarınızın mağazalarında arama yaparak oyuna erişebilirsiniz.















Samsung'dan Gear VR için önemli adım