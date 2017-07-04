Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara Yönü Kapandı!
4 Rütbeli Asker İçin Tutuklama İstendi
Saldırgan Köpeklere Karşı Yapılması Gereken 5 Hareket
Aldığı Üründen Zarar Gören Vatandaşa Tazminat!
Kim Kardashian Taşıyıcı Anne İle Anlaştı
Kulağınızı Temizlediğinizi Sanmayın!
Tsk 4 Koldan Afrin'e Ne Zaman Girecek?
İstanbul'da, Bugün Yağış Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Pepe Bu Akşam İstanbul'da
Otomotiv Pazarı 6 Ayda Yüzde 8.5 Daraldı
Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağı Ne Zaman Kalkıyor!
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu!
Düz Bir Karın İçin Bu 10 Besinden Uzak Durun!
Trabzonspor'dan Edin Visca İle Anlaştı
Bu Polis'e Beni Tutukla Kampanyası Yapılıyor!
Kalbi 50 Dakika Durdu, Vücudu Dondurularak Hayata Döndü!
Silahın Üzerine Oturunca Penisini Vurdu!
Fetö Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı!
Yalova'nın Çınarcık İlçesine Bağlı Beldeye Ulaşım Kapandı!
780 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti!

Final Fantasy XV A New Empire yayınlandı

FİNAL FANTASY XV A NEW EMPİRE YAYINLANDI

Final Fantasy hayranıysanız ve serüveninize mobil olarak devam etmek istiyorsanız bu haber tam size göre. Final Fantasy XV A New Empire yayınlandı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 09:34
Puan Ver : Final Fantasy Xv A New Empire Yayınlandı(7/10)4


Geçtiğimiz Mart ayında yapılan duyuruda Final Fantasy XV‘nin spin off formundaki mobil oyunu duyurulmuştu. Final Fantasy XV: A New Empire, çıkışını sadeceYeni Zelanda ve Avustralya'da yapmıştı. Oyunu oynamak isteyip farklı bölgelerde olanlar artık beklemek zorunda kalmayacak. Zira Final Fantasy XV A New Empire dünya genelinde yayınlandı.



MZ veEpic Action ortaklığında geliştirilen yapım, ücretsiz olarak çıkmış olsa da tahmin edilebileceği üzere oyun için satın alımlar içeriyor. Oyunun açıklama kısmında “Yeni mobil oyun Final Fantasy XV: A New Empire ileFinal Fantasy XV maceranızın kahramanı olun. Krallığınızı kurun, güçlü büyüler keşfedin ve arkdaşlarınızla birlikte bölgenize hükmedin. Kaderinizi karşılamak için cesaretiniz var mı? Büyük krallıklar boyunca yolculuk yapın, büyülü kaynaklar toplayın veFinal Fantasy tarihinin en güçlü imparatorluğunu inşa edin” yazıyor. Oyun, klasik bir mobil strateji oyunu yapısına sahip olsa da Final Fantasy kalitesiyle fark yaratacaktır.



Strateji türündeki Final Fantasy XV A New Empire, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Mobil cihazlarınızın mağazalarında arama yaparak oyuna erişebilirsiniz.





 



Samsung'dan Gear VR için önemli adım








Etiketler: Final  Fantasy  Xv  A  New  Empire  Yayınlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER