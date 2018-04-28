FİNAL-FOUR'A KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU! İŞTE DEV EŞLEŞMELER
Euroleague'de Final-Four'a kalan takımları belli oldu. Real Madrid ile CSKA Moskova eşleşirken, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Zalgiris Kaunas oldu.
Euroleague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final serileri tamamlandı.
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 3-1 ile geçti ve Olympiakos'u aynı skorla saf dışı bırakan Zalgiris Kaunas'ın rakibi oldu.
CSKA Moskova, Khimki'yi 3-1'lik skorla eledi ve Final Four'a adını yazdırdı. Rus ekibinin rakibi ise Panathinaikos'u aynı skorla geçen Real Madrid oldu.
İŞTE FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova-Real Madrid
FİNAL FOUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı Final Four maçları, 18-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskoca ile Real Madrid 18 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Kazananlar 20 Mayıs'ta final oynarken kaybedenler de aynı gün üçüncülük maçı yapacak.
Stark Arena'da yapılacak organizasyonda yarı final maçları 18 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00 ve 21.00'de oynanacak. İlk günün kazananları, 20 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Üçüncülük maçı ise TSİ 17.00'de yapılacak.
Euroleague'de Final Four maçları Sırbistan'da Belgrad'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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