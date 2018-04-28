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Final Four'a son bileti Real Madrid kaptı

FİNAL FOUR'A SON BİLETİ REAL MADRİD KAPTI

THY Euroleague play-off çeyrek final maçında Real Madrid, Panathinaikos'u 89-82 mağlup ve Final-Four'a kaldı. Real Madrid'in rakibi Rus ekibi CSKA Moskova.

Tarih : 28 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Final Four'a Son Bileti Real Madrid Kaptı(8/10)4

Real Madrid, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 4. maçında Panathinaikos'u 89-82 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve rakibini turnuvanın dışına itti. İspanyol ekibi bu sonuçla Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılan son takım oldu.

MAÇIN YILDIZI LUKA DONCIC!

Real Madrid'de Sloven yıldız Luka Doncic 17 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle takımının en skorer ismi olurken ona 12'şer sayıyla Felipe Reyes ve Gustavo Ayon destek oldu. Sergio Llull 11 sayı ve 7 asist, Jaycee Carroll 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer isimler oldular.

Karşılaşmanın son 7 dakikasına 15 sayı geride girmesine karşın farkı 3'e kadar indirmeyi başaran ancak galip gelmeyi başaramayan Panathinaikos cephesinde ise 21 sayı atan Chris Singleton ve 18 sayı, 6 asistle oynayan Mike James'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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