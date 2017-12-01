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Final maçında hata yaptı, futbolu bırakma kararı aldı

FİNAL MAÇINDA HATA YAPTI, FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Libertadores finalinde Arjantin ekibi Lanus'ta forma giyen 24 yaşındaki Jose Gomez, yaptığı büyük hata nedeniyle kupayı kaybettikleri için futbolu bırakacağını açıkladı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Final Maçında Hata Yaptı, Futbolu Bırakma Kararı Aldı(8/10)4

Arjantin ekibi Lanus ve Brezilya temsilcisi Gremio'yu karşı karşıya getiren final mücadelesinde, Lanuslu oyuncu Jose Gomez yaptığı pas hatası sonrasında takımının gol yemesine sebebiyet verdi. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Arjantin ekibinde 24 yaşındaki futbolcu mücadele sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

İLK GOLÜ YEMELERİNE NEDEN OLDU

Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores finalinde oynanan Lanus-Gremio mücadelesi Gremio'nun 2-1 üstünlüğüyle son buldu. Kupanın kaybedilmesi sonrasında takımı adına ilk golün yenmesinde pay sahibi olan Lanuslu futbolcu Jose Gomez, futbolu bırakma kararı aldı.

24 yaşındaki savunma oyuncusu verdiği röportajda çok üzgün olduğunu ifade ederken futbol bırakma noktasında olduğunu ve emeklilik kararı alabileceğini açıkladı.

KUPA KEYBEDİLİNCE SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Gremio'nun attığı ilk golde pas hatası yapan Jose Gomez, bu pozisyon sonrasında yenilen gol sonrası kendini toparlayamamıştı. Arjantinli futbolcu mücadele sonunda kaybedilen kupanın sorumluluğunu üstlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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