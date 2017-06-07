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finalde dev buluşma

FİNALDE DEV BULUŞMA

Yarı final serisi dördüncü maçında lacivert-beyazlıları Abdi İpekçi'de bozguna uğratan Kartal'da Roll-Stimac ikilisi toplam 40 sayı üretti

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:13
Puan Ver : Finalde Dev Buluşma(7/10)6


Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4'üncü maçında Anadolu Efes'i 91-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek, finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Sahadan 6 dakika çekildiği için önümüzdeki sezona eksi 3 puanla başlamak gibi ağır cezalar aldığı serinin 3. maçını son saniyede kazanan Efesli oyuncular, adeta dünkü maça gelmeyince sonuç baştan belli oldu. İlk çeyreği 26-16 önde geçen Kartal, Roll'un son saniye üçlüğüyle devre arasına da 52-33 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Efes tamamen dağılırken, son 10 dakikaya 70-42 önde başlayan Beşiktaş, 91-65 kazanarak seriyi sonlandırdı. Dört galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı Fenerbahçe-Beşiktaş final serisi, cuma günü Ülker Arena'da başlıyor.



ABDİ İPEKÇİ'YE VEDA

Dünkü karşılaşma, 1989'da açılan ve Türk basketbolunda birçok unutulmaz maça sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu için de tarihi bir anlam kazandı. 12 bin 500 taraftar kapasitesiyle Sinan Erdem Spor Salonu ve Ülker Sports Arena'dan sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü salonu olan Abdi İpekçi Arena'nın yerine basketbol tesisi ve kamp merkezi inşa edilecek. Beşiktaş'ın da final serisinde ev sahibi olduğu maçları, Akatlar'da olacağını açıklamasıyla Abdi İpekçi Salonu'nda son karşılaşma oynanmış oldu.



 



kaynak:sabah








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