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Finalin kıyısından döndüler! Sette sıra gecesi kuruldu

FİNALİN KIYISINDAN DÖNDÜLER! SETTE SIRA GECESİ KURULDU

Final yapacağı konuşulan Çocuklar Duymasın, Meltem ve Haluk'un boşanma sürecinin gösterildiği son bölümde reytingde ikinci sıraya yerleşti, sette sıra gecesi kuruldu.

Tarih : 05 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Finalin Kıyısından Döndüler! Sette Sıra Gecesi Kuruldu(6/10)2

Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde yere serilen Çocuklar Duymasın, pazar günü ekrana gelen 18'inci bölümüyle reyting sıralamasında ikiye yerleşti. Sette sıra gecesi kurulup çiğ köfte yoğruldu.

FİNAL SÖYLENTİLERİ RAFA KALKTI

Meltem ve Haluk'un boşanma sürecine girdiği dizinin 18 veya 19'uncu bölümde final yapacağı bile konuşulmaya başlanmıştı. Ancak 18'inci bölümde yakalanan izleyici sayısı sayesinde final söylentileri rafa kalktı. Ayrıca dizinin 19'uncu bölüm fragmanı da yayınlandı.SIRA GECESİ KURULDU

Meltem karakterine can veren Pınar Altuğ, Instagram hesabından önce dizinin reyting verilerini ardından da setten yüzlerin güldüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.Oyuncular ve set çalışanları sıra gecesinde eğlenirken Tamer Karadağlı bir ara çiğköfte yoğurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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