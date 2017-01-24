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fındıkta uyarı geldi

FINDIKTA UYARI GELDİ

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: Önümüzdeki Şubat ve Mart ayı fındık için en riskli aylar; bugünden ürünümüzü güvence altına alırsak rahat bir dönem geçirmiş oluruz.

Tarih : 24 Ocak 2017, 13:51
Puan Ver : Fındıkta Uyarı Geldi(7/10)9


Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındık son yıllarda yaşadığı olumsuzluklar üreticinin belini bükmeye başladı.

Son 4 yıldır külleme hastalığı ile mücadele eden fındık, yaşadığı rekolte düşüklüğü ve fiyat dengesizliği üreticiyi bahçelerden soğutuyor.

Uzmanlar ise üreticinin bahçesine daha çok sahip çıkması gerektiğini ve fındıkta devlet destekli tarım sigortası için poliçe başvurularını biran evvel yapmaları gerektiğini söylüyor. Başvuruların devam ettiğini belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticileri ürünlerini olası bir doğal afete karşı güvence altına almaya davet etti.



Sigorta bedelinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Karan, üreticilerin don, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlere karşı mutlaka devlet destekli tarım sigortası yaptırması gerektiğini kaydetti.



Üreticilere, "İşinizi şansa bırakmayın, tarım sigortası yaptırın" çağrısı ile seslenen Karan, "Fındıkta don teminat priminin 3'te 2'sini devlet tarafından karşılamakta. Geçtiğimiz yıllarda özellikle zirai don afeti başta olmak üzere dolu ve fırtına fındıkta büyük hasarlara neden oldu. Devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz hasarların karşılığını alırken, sigorta yaptırmayan üreticilerimiz büyük mağduriyet yaşadılar. Olası bir doğal afete karşı üreticilerimiz ürünlerini güvence altına almaları kendi menfaatlerine olacaktır. Şuanda bahçelerimizde fındığın ilk nişanesi olan karanfiller açmış durumda. Hava konuşları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte. Önümüzdeki Şubat ve Mart ayı fındık için en riskli aylar. Bugünden ürünümüzü güvence altına alırsak rahat bir dönem geçirmiş oluruz. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimiz Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) yetkili kıldığı sigorta acentelerine giderek poliçe başvurusunda bulunabilirler" dedi.



Tarım sigortası için son poliçe başvuru tarihinin 5 Mart 2017 olduğunu belirten Karan üreticilere şu uyarıda bulundu:



"Sigorta yaptıracak olan üreticilerimiz son günü beklemeden ürünlerini sigortalatmalılardır. Çünkü teminat süresi poliçe başvuru tarihinden 7 gün sonra yürürlüğe girmektedir. Birde üreticilerimiz sigorta yaptırmadan önce bahçelerini dolaşarak karanfil sayısına göre ocak başı tahmini fındık miktarını belirleyerek sigorta yaptırmaları kendi menfaatlerine olacaktır."



 



kaynak:ahaber








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