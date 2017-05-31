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'fi'nin bilge'si ateşli sahneleriyle ilgili konuştu

'Fİ'NİN BİLGE'Sİ ATEŞLİ SAHNELERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Oyuncu Büşra Develi, 'Fi' dizisindeki ateşli sahneleri ile ilgili çok utandığını ifade ederek "Ekip çok kalabalıktı, çok terledim ve kızardım" dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 13:51
Puan Ver : 'fi'nin Bilge'si Ateşli Sahneleriyle İlgili Konuştu(8/10)5


Fi' dizisinde ateşli sahneleriyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Büşra Develi, sahnelerle ilgili "Ekip çok kalabalık olduğu için terledim ve kızardım" diyerek utandığını itiraf etti.



"O SAHNELERDE ÇOK TERLEDİM"



'Fi' dizisiyle büyük beğeni toplayan Büşra Develi çok eleştirilen ateşli sahneleri hakkında konuştu. Dizinin Bilge'si Develi, "Sevişme sahneleri çok normal biz hayattan kesitler sunuyoruz, kavga, gürültü, ihtiras hayatta olduğu kadar sevişmede hayatın içinde var" dedi. Sevişme sahnelerini çekerken utandığını ifade eden Büşra Develi: O sahneler kalabalık bir ekiple çekiliyor bu yüzden çok terledim ve çok kızardım.



 



kaynak:gazetevatan








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