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Fiorentina, Sinan Gümüş İçin 4.5 Milyon Euro Teklif Etti
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Fiorentina, Sinan Gümüş İçin 4.5 Milyon Euro Teklif Etti

FİORENTİNA, SİNAN GÜMÜŞ İÇİN 4.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

İtalyan ekibi Fiorentina, Galatasaray'da forma giyen Sinan Gümüş'ün transferi için 4.5 milyon Euro teklif etti.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Fiorentina, Sinan Gümüş İçin 4.5 Milyon Euro Teklif Etti(5/10)1

Galatasaray'da uzun süredir transferi için teklifler aldığı gündeme getirilen Sinan Gümüş'e Fiorentina da talip oldu.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Beinsports'un haberine göre, İtalyan kulübünün 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 4,5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtiliyor. Sinan için 5 milyon Euro isteniyor.

Bu arada Galatasaray'ın da satmaya sıcak bakmadığı Sinan'ın Portekiz kulübü Benfıca'ya gitmeyi istediği belirtiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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