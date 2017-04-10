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firari fetö şüphelileri adliyeye sevk edildi

FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan firari 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:09
Puan Ver : Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi(7/10)9



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olan G.D. ve İ.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kırıkkale'de olduğu tespit edilen G.D. isimli kadın ile Ankara'da olduğu belirlenen İ.T. isimli erkek eş zamanlı operasyonla yakalandılar. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.


 


 


kaynak:sabah








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