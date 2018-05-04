FİRARİ FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'ÜN SON HALİ 'NEREDEN NEREYE' DEDİRTTİ
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı olan FETÖ'cü Hakan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı.
2015 İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den kaçan Şükür, ABD'nin California eyaletinde Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işletmeye başlamıştı.
CAFEDE ÇALIŞIRKEN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Firari Hakan Şükür, sahibi olduğu cafede çalışırken ilk kez görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğrafını yorumlayan taraftarlar, Galatasaray'da futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını paylaşarak "Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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