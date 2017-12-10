Sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye aleyhine kara propaganda yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, Twitter hesabından bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Türk halkını ABD'ye şikayet etti.FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın eski Ankara Temsilcisi Bozkurt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için meydanlara çıkan halk aleyhinde skandal ifadeler kullandı.

"ABD VE İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR EL KAİDE BAĞLANTILI"

Terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Bozkurt, sosyal medya hesabında, "Bugün Türkiye'de ABD ve İsrail karşıtları gösteriler, Erdoğan'ın aile vakfı TÜGVA, hükümet yanlısı gruplar, Türk Hizbullahı ve bazı El Kaide bağlantılı gruplar tarafından yürütülüyor." paylaşımında bulundu.

İNCİRLİK PROTESTOSUNDAN RAHATSIZ OLMUŞ

FETÖ'cü Bozkurt, Kudüs kararı karşısında onurlu bir duruş sergileyen Türk halkından duyduğu rahatsızlığı, "Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Adana'da ABD ve İsrail karşıtı protestocular, İncirlik Üssü'nde ABD liderliğindeki DEAŞ'la mücadele ve NATO birliklerinin kaldırılmasını istiyor. Gösteriyi El Kaide ve Hizbullah'ın yanı sıra Öncü Nesil grupları organize etti." paylaşımıyla dile getirdi.

"İSRAİL BAYRAĞI YAKILIYOR" ŞİKAYETİ

Twitter hesabından İngilizce paylaşımlarını sürdüren Bozkurt, "Erdoğan'ın ailesi ile Türk Hizbullahı ve El Kaide bağlantılı terör grupları protestoların başını çekiyor, İsrail bayrağı yakılıyor, İncirlik üssü kapansın isteniyor, Trump'a siyonist köpek deniyor." ifadesini kullanarak Türkiye aleyhindeki kara propagandasını sürdürdü.Filistin ve Kudüs ile ilgili her hassas konuda İsrail yanlısı tavrıyla bilinen terör örgütü FETÖ üyeleri, Mavi Marmara yardım gemisi olayında da yine mazlum Gazze halkı yerine İsrail yanlısı paylaşımlarda bulunmuşlardı.

TWİTTER KULLANICILARI TEPKİLİ

FETÖ'cü Bozkurt'un paylaşımlarının ardından yüzlerce kişi Twitter'dan tepki mesajı gönderdi. Yazdıklarının "utanç verici" olduğunu belirterek Bozkurt'a yanıt veren Yusuf Dinçbilek isimli kullanıcı "Siz sadece kendi vatanına ihanet edenler olarak değil İslam'a ihanet eden İslam düşmanlarına dost olanlar olarak anılacaksınız. Bu utanç ve zillet dünyada size yeter" değerlendirmesinde bulundu.Fikri Hür adlı bir başka kullanıcı da "Sen de ülkeyi satan bir vatan haini olarak anılacaksın!" ifadelerini kullandı.KARLOV SUİKASTININ İŞARETİNİ VERMİŞTİBozkurt, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıdan üç gün önce, "Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" şeklinde bir yazı kaleme almıştı.

Bozkurt, Karlov'a saldırıdan üç gün önce yazdığı yazıda adeta saldırının haberini vermişti.

Kaynak: haberinburada