FİRARİ FETÖ'CÜLER HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi havaalanında gözaltına alındı.
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı, Hollanda'dan ülkeye dönüşte Konya Havaalanı'nda yakalandı.
ÖRGÜTE FİNANS SAĞLIYORLARDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan iş adamları Halil İbrahim A. (48) ve Sami Ç'nin (48), 17 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtıkları belirlendi.
KONYA'YA DÖNECEKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, Hollanda'dan Türkiye'ye dönme kararı alan zanlıların Amsterdam-Konya seferini yapan uçağa bilet aldıklarını tespit etti.
kaynak:sabah
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