

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından Bratah, Bab, Bzagah ve Zarzur bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ hedeflerine yapılan hava harekatı sonucunda toplam 10 hedef imha edildi.







Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürdürülüyor.







Harekatın 108. gününde, Özgür Suriye Ordusu tarafından, Zarzur meskun mahalli ve El Bab-Mümbiç karayolunda büyük ölçüde kontrol sağlandı.







kaynak:haberler