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FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 106'NCI GÜN


FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 106'NCI GÜN
Tarih : 07 Aralık 2016, 09:35
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatı'nda 106'ncı Gün(9/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 106'ncı gününde Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bzaghah ve Bab bölgesinde 9 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçleri'ne destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucunda tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerinin topçu ve havan atışları ile imha edildiği bildirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bzaghah ve Bab bölgesinde bulunan 9 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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