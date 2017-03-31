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FIRAT KALKANI NEDEN BİTTİ?


FIRAT KALKANI NEDEN BİTTİ?
Tarih : 31 Mart 2017, 10:14
Puan Ver : Fırat Kalkanı Neden Bitti?(7/10)8


Açıklamada harekatın amacı “sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırıları önlemek, Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönüşüne imkan vermek ve bölgede huzur içinde yaşamalarını sağlamak” olarak belirtiliyor.



Harekatın amacı öncelikle “sınır güvenliğimizi sağlamak”tı, doğru ama sadece DEAŞ'ın saldırılarından koruyarak mı sağlanacaktı sınır güvenliğimiz?



PYD-PKK'nın birlikte Suriye sınırımız boyunca özerk kantonlar ilan ederek ilerlemesi ve güneyimizde (Akdeniz'e uzanacak) bir “Kürt koridoru” oluşturması için az bir alanın kalmış olması da sebep değil miydi?



DEAŞ senaryosu



Hakkari'den Habur sınır kapısına uzanan sınır çizgisinin öte tarafı, Barzani'nin başkanı olduğu ve topraklarını çok genişlettiği “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)” ki artık buna “Irak Kürdistanı Yönetimi” deniyor.



PKK'nın Suriye kolu PYD, onun hemen bitişiğindeki Cezire'yi Suriye iç savaşı başlar başlamaz, Esad Türkiye sınırından çekilir çekilmez aldı.



 



kaynak:gazetevatan








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