FIRAT KALKANI'NDA 23 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 12 terör örgütü DEAŞ hedefinin vurulduğunu ve 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında ise silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edildi.
kaynak:yenişafak
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