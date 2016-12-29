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firefox, windows xp desteğini sürdürecek

FİREFOX, WİNDOWS XP DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Firefox Windows XP desteğini sürdüreceğini açıkladı. Microsoft herkesi bir şekilde Windows 10'a geçirmekle uğraşırken gelen bu açıklama eski Windows sürümlerini kullanmaya devam eden birçok kullanıcı olduğunu ortaya koyuyor.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:27
Puan Ver : Firefox, Windows Xp Desteğini Sürdürecek(7/10)6


Firefox Windows XP desteğini sürdüreceğini açıkladı. Microsoft herkesi bir şekilde Windows 10'a geçirmekle uğraşırken gelen bu açıklama eski Windows sürümlerini kullanmaya devam eden birçok kullanıcı olduğunu ortaya koyuyor.



 



Birçok web tarayıcı Windows XP ve Vista'ya desteği kesmiş olabilir fakat Firefox Windows XP desteğini sürdüreceğini açıkladı. Eski sürüm Windows kullanıcılarını göz ardı etmemeye çalışan Firefox, bu kullanıcılara bir süre daha hizmet verecek.



Ancak Firefox'un desteğinin de bir sınırı var elbette. Yapılan açıklamada, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerine verilecek desteğin 2017'nin Eylül ayına kadar süreceği belirtildi.



 



Destek denildiğinde akla Firefox'un ya da başka bir tarayıcının Windows Vista veya XP'de çalışmadığı anlamı çıkmasın. Bu sistemlerde Firefox çalışmaya devam edecek fakat hiçbir güvenlik güncellemesinden faydalanamayacak. Güvenlik tehditlerinin sürekli arttığı bir dönemde saldırılara açık bir tarayıcı kullanmak isteyenler Windows Vista veya XP ile devam edebilirler.



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Etiketler: Firefox  Windows  Xp  Desteğini  Sürdürecek    haber

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