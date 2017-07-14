Fetö'cü Hainlerden Duruşmada Erdoğan'ın Avukatlarına Küfür Ve Hakaret!
Firmaların Mail Hesaplarına Girip 1 Milyon Lira Çaldılar!
Yol İsteyen Ambulansın Önünü Kapattı, Yetmedi Aracından Çıkıp Tepki Gösterdi
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Al Suud Hayatını Kaybetti
Mardin'de 3 Kırsal Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı
Yüzler Güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün Transferini Böyle Duyurdu
Hsk, Yeni Bir Kararname İle 154 Hakim'in Görev Yerlerini Değiştirdi
Önce Aracının Lastiklerini Kestiler Sonra Da Kurşun Yağdırdılar
Fethiye'de Barda Oynatılan Küçük Çocuğun Babası: Oğlumu İzlemek Hoşuma Gitti
İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti
Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
Tudor, Sneijder'i Duyunca Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı
İzmir'de Zehirlenen 346 İşçi Hastanelik Oldu!
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'ye Geliyor
Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor: Defansif Olarak Kötü Değildik
Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim

Firmaların mail hesaplarına girip 1 milyon lira çaldılar!

FİRMALARIN MAİL HESAPLARINA GİRİP 1 MİLYON LİRA ÇALDILAR!

İstanbul'da bilgisayar korsanları, uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girdi, yazışmaları takip etti, para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para çaldı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Firmaların Mail Hesaplarına Girip 1 Milyon Lira Çaldılar!(10/10)6

İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girip yazışmaları takip eden bilgisayar korsanları para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para elde etti. O paralarla tatil yapan şebeke üyelerini polis yakaladı.

KENDİ HESAP NUMARALARINI VERDİLER

Havale yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını veren şüpheliler, bazı firma yetkililerini bu yolla dolandırdı. Korsanlar bu yöntemle yaklaşık 1 milyon tutarında döviz elde etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur olan firma yetkililerinin ihbarı üzerine inceleme başlattı.PARALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Adresleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şebeke üyelerinin, elde ettikleri paralarla fotoğraf çekip tatil yaptıkları, eğlence mekanlarına gittikleri tespit edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi ise aranıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Firmaların  Mail  Hesaplarına  Girip  1  Milyon  Lira  Çaldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER