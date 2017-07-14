FİRMALARIN MAİL HESAPLARINA GİRİP 1 MİLYON LİRA ÇALDILAR!
İstanbul'da bilgisayar korsanları, uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girdi, yazışmaları takip etti, para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para çaldı.
İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girip yazışmaları takip eden bilgisayar korsanları para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para elde etti. O paralarla tatil yapan şebeke üyelerini polis yakaladı.
KENDİ HESAP NUMARALARINI VERDİLER
Havale yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını veren şüpheliler, bazı firma yetkililerini bu yolla dolandırdı. Korsanlar bu yöntemle yaklaşık 1 milyon tutarında döviz elde etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur olan firma yetkililerinin ihbarı üzerine inceleme başlattı.PARALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Adresleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şebeke üyelerinin, elde ettikleri paralarla fotoğraf çekip tatil yaptıkları, eğlence mekanlarına gittikleri tespit edildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR
Yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi ise aranıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 9 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek! Öldürüp Gömmüş
- Şemdinli'de Pancar Toplamaya Giden 4 Vatandaş Mayına Basarak Yaralandı!
- Erdoğan Duyurdu: İçeri Girerken Bir Haber Aldım, Askerlerimiz 8 Teröristi Öldürdü
- Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı
- Darbecinin 'hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Yüzler Güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün Transferini Böyle Duyurdu
- İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti
- Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
- Tudor, Sneijder'i Duyunca Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı
- Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
- Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
- Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
- Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
- Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar