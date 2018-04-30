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First lady bombaladı: Hapis hayatı yaşıyor, pencere bile açamıyor!

FİRST LADY BOMBALADI: HAPİS HAYATI YAŞIYOR, PENCERE BİLE AÇAMIYOR!

ABD ziyareti sonrası Frist Lady Melania Trump hakkında konuşan Brigitte Macron, "Hapis hayatı yaşıyor, pencere bile açamıyor." dedi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 03:20
Puan Ver : First Lady Bombaladı: Hapis Hayatı Yaşıyor, Pencere Bile Açamıyor!(6/10)2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu. ABD'li Frist Lady Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Dışarıya çıkamıyor. Ben aksine her gün Paris'te dışarı çıkarım" ifadesini kullandı.

ABD FİRST LADY'SİNİN HİÇBİR ŞEY YAPAMADIĞINI ANLATTI

Brigitte Macron'un ilginç açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Macron, Melania'nın ABD'de çok samimi görüntüler verdiği Melania'nın "Hiçbir şey yapamadığını" ve sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin özgürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.

"BEYAZ SARAY'DA PENCERE BİLE AÇAMIYOR"

Melania Trump için "Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor" şeklinde konuşan Macron "Dışarıya çıkamıyor. Bana kıyasla çok daha fazla sınırlandırılmış. Ben her gün Paris'te dışarıya çıkarım" dedi.

HER ŞEYE ÇOK KOLAYCA GÜLEBİLİYOR

Macron "O güçlü bir kişiliğe sahip biri ancak bunu saklamak için çaba gösteriyor. Her şeye çok kolayca gülebiliyor ancak bunu olduğundan az gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLANDILAR

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron'u Beyaz Saray'da ağırladı. ABD Başkanı basın mensuplarına poz verirken elini Melania Trump'a uzattı. 47 yaşındaki First Lady ise eşinin elini tutmayı reddetmişti.

TRUMP'I SERT BİR ŞEKİLDE İTMİŞTİ

Melania Trump, geçen yılın mayıs ayında, İsrail'de düzenlenen bir karşılama töreni esnasında da elini tutmak isteyen Donald Trump'ı sert bir şekilde itmesiyle dikkat çekmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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