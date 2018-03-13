FİRST LADY'DEN AFRİN'DE GÖREVLİ POLİSLERİN EŞLERİNE YEMEK JESTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polislerinin eşlerine yemek verip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan özel harekat polislerinin eşleri ve anneleriyle yemekte bir araya geldi.
POLİS EŞLERİNİ DEVLET KONUKEVİ'NDE AĞIRLADI
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde verilen yemeğe, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polislerinin eşleri ve annelerinin yanı sıra bazı kadın özel harekat polisleri katıldı.
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin tüm dünya işlerinin üstünde olduğunu söyledi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 3300 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, 815 kilometrekarelik sınır hattının güvenli hale geldiğini ve sivil halkı korumak için büyük mücadele verildiğini vurguladı.
VATAN BİZİM EVİMİZDİR
"Vatan bizim evimizdir." diyen Erdoğan, bu savunmada vazife alan tüm polislerin şerefli bir görev yaptığını söyledi.
Emine Erdoğan, polis eşlerinin ve annelerinin de bu mücadeleye omuz veren "güçlü kadınlar" olduğunun altını çizdi.
Samimi bir atmosferde geçen dayanışma yemeğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu da katıldı. Yemek sonrasında birlikte fotoğraf çektirildi.
Kaynak: haberinburada
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