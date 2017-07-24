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Fırtına, 2. Lig ekibine diş geçiremedi

FIRTINA, 2. LİG EKİBİNE DİŞ GEÇİREMEDİ

Trabzonspor, hazırlık maçında Slovakya 2. Lig ekibi Sered ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin gollerini Rodallega (2) ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Fırtına, 2. Lig Ekibine Diş Geçiremedi(9/10)5

Trabzonspor, hazırlık maçında Slovakya 2. Lig ekibi Sered ile karşılaştı. Son dakikaya 3-2 önde giren Trabzonspor, uzatmalarda yediği golle yıkıldı ve karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

RODALLEGA COŞTU

Trabzonspor'un gollerini 33 ve 73. dakikalarda Rodallega, 48'de Yusuf Yazıcı kaydetti.Sered'in golleri 29 ve 44'te Laura'dan geldi. Trabzonspor, 90. dakikada yıkıldı. Slovak temsilcisi beraberliği bu dakikada sağladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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