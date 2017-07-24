FIRTINA, 2. LİG EKİBİNE DİŞ GEÇİREMEDİ
Trabzonspor, hazırlık maçında Slovakya 2. Lig ekibi Sered ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin gollerini Rodallega (2) ve Yusuf Yazıcı kaydetti.
Trabzonspor, hazırlık maçında Slovakya 2. Lig ekibi Sered ile karşılaştı. Son dakikaya 3-2 önde giren Trabzonspor, uzatmalarda yediği golle yıkıldı ve karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
RODALLEGA COŞTU
Trabzonspor'un gollerini 33 ve 73. dakikalarda Rodallega, 48'de Yusuf Yazıcı kaydetti.Sered'in golleri 29 ve 44'te Laura'dan geldi. Trabzonspor, 90. dakikada yıkıldı. Slovak temsilcisi beraberliği bu dakikada sağladı.
Kaynak: haberinburada
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