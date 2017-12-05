Trabzonspor, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi.

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetimindeki iyi gidişini sürdürüyor. 14. haftada Antalyaspor'u konuk eden bordo mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

GOLCÜLER ÇALIŞIYOR

Trabzonspor maç boyunca rakibinden daha etkili bir görüntü verirken, galibiyete de golcü isimleriyle gitti. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz (2) ve N'Doye attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye çıkartırken, Antalyaspor 13 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada