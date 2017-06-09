

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi bankalarının kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, Garanti ve Yapı Kredi bankalarının notlarını "BBB-", İş Bankası ve Akbank'ın notlarını da "BB+", olarak belirlerken, görünümlerini ise durağan olarak açıkladı.







kaynak:sabah