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fitch 4 türk bankasının notunu teyit etti

FİTCH 4 TÜRK BANKASININ NOTUNU TEYİT ETTİ

Fitch Ratings, 4 özel Türk bankasının notunu teyit etti.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:44
Puan Ver : Fitch 4 Türk Bankasının Notunu Teyit Etti(9/10)6




Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi bankalarının kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, Garanti ve Yapı Kredi bankalarının notlarını "BBB-", İş Bankası ve Akbank'ın notlarını da "BB+", olarak belirlerken, görünümlerini ise durağan olarak açıkladı.



 



kaynak:sabah










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