Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

ÜLKEDEKİ DİNAMİK İŞ ORTAMINA VURGU YAPILDI

Açıklamada, kredi notuyla ilgili olarak, Amerikan ekonomisinin büyüklüğüne, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olmasına ve ülkedeki dinamik iş ortamına vurgu yapıldı.

YÜKSEK BÜTÇE AÇIKLARI BEKLENİYOR

Öte yandan, kamu finansmanının kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin aralıkta geçirdiği vergi indirimi yasasının, kısa dönem büyümeyi olumlu etkileyecek olmasına karşın daha yüksek bütçe açıklarına neden olacağı vurgulandı.

KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BASKI OLUŞTURACAK

Açıklamada, şu anda artan bütçe açığının, gelecekte ekonomik yavaşlama döneminde kamu finansmanını da zayıf bir pozisyona sokacağının altı çizildi.

Ayrıca, emekli maaşı ve sağlık alanlarındaki zorunlu harcamaların, uzun dönemde kamu harcamaları üzerinde baskı oluşturacağı belirtildi.

EKONOMİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BÜYÜME GÖSTERECEK

Kısa dönem ekonomik görünümün düzeldiği ifade edilirken, mali teşvikler, ücretlerdeki artış ve yükseliş gösteren yatırımlar sayesinde ABD ekonomisinin, bu sene yüzde 2,7 oranında, gelecek yıl ise yüzde 2,5 oranında büyümesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Kaynak: haberinburada