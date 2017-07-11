FİTCH RATİNGS, ENERJİSA'NIN NOTUNU AA OLARAK AÇIKLADI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, EnerjiSA Enerji AŞ'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA olarak açıkladı.
Enerjisa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
"DAHA TAHMİN EDİLEBİLİR KAZANÇLARA SAHİP"
Fitch Rating ise şirketin kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamada, Enerjisa'nın diğer değerlendirilen şirketlere kıyasla daha tahmin edilebilir kazançlara sahip olduğunu kaydetti.
Derecelendirme kuruluşu, Enerjisa'nın faaliyetlerinin niteliği, olumlu pazar reformları ve şirketin öngörülebilir nakit akışı ile deneyimli hissedarlarının da kredi notunu destekleyen faktörler olduğunu vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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