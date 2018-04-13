FİTCH'DEN RUSYA'YA ACI REÇETE: RUS ŞİRKETLER ABD'NİN BASKISI ALTINDA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimi tarafından Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların Rus şirketlerine baskıyı arttırdığını açıkladı.
Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, 6 Nisan'da ABD yönetiminin 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu.
ABD'NİN YAPTIRIMLARI RUS ŞİRKETLERİ BASKI ALTINA ALDI
Açıklamada, ABD'nin Rusya'ya 2014 yılında uygulamaya başladığı yaptırımlardan bu yana Rus şirketlerini en çok etkileyen yaptırımların geçen hafta uygulandığı belirtildi.
DOLAR CİNSİNDEN TİCARETİ SINIRLANDIRDI
Yaptırımların söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisi olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, bu firmaların ABD doları cinsinden ticaret yapmaları ve hizmet vermelerinin de sınırlandığı anlatıldı.
RUS PİYASASI, ABD'NİN YAPTIRIMLARI ARTTIRACAĞINDAN ÇEKİNİYOR
Açıklamada, azalan ticaret faaliyetleri nedeniyle Rus şirketlerin işlerinin ve finansal profillerinin zarar görüleceği kaydedilerek, Rusya'da piyasaların ABD'nin yaptırım listesini genişletebileceği endişesine hakim olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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