Bm Uyardı! 2 Milyon Suriyeli Türkiye Sınırına Yığılacak
Avşar Kızı Bunu Affetmez! Deniz'den Olay Yaratan Sözler
Erdoğan'la Restleşmişti! Genelkurmay Onay Verdi, Hatay'a Gidiyor
Yüksekdağ'a Seçim Yasaklarına Muhalefetten 6 Ay Hapis Cezası
Tüm Türkiye'yi Gururlandırdılar! Darüşşafaka Avrupa Şampiyonu Oldu
Fitch'den Rusya'ya Acı Reçete: Rus Şirketler Abd'nin Baskısı Altında
Türkiye'den İsviçre'ye Ermeni Anıt Tepkisi: Olumsuz Etkileri Olacaktır
Yiğidolar Aşka Geldi: Otobüs Verin Köpek'e Pusu Kuracağız!
Demba Ba, Beşiktaş Haberleriyle Dalga Geçti
Türkiye Ve Rusya İmzaları Attı! 6 Milyon Rus Geliyor
Abd Suriye'deki Saldırıyla İlgili Kararını Verdi: Kanıtlara Ulaştı, Suçlu Esad
Mahkeme, Demirtaş'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verdi
Beşiktaş, Akhisar Maçını Şovla Kazandı: 3-0
Erdoğan Ve Yıldırım'dan İstanbul'da Sürpriz Zirve!
Fetö Durmuyor! Yeni 'hijyen Evlerine' Operasyon: 20 Gözaltı
28 Şubat Davasında 19 Eski Askere Müebbet! Yargıtay Onaylarsa Rütbeleri Sökülecek
Boyko'dan Beşiktaş'a Mesaj: Beni Satın
Gecekondusunu Yıktırmak İstemeyen Baba 6 Aylık Bebeğini Çatıdan Attı
28 Şubat Davasında Sanık Avukatları İtiraz Dilekçelerini Verdi
Akdeniz'de Korkutan Deprem! Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Fitch'den Rusya'ya acı reçete: Rus şirketler ABD'nin baskısı altında

FİTCH'DEN RUSYA'YA ACI REÇETE: RUS ŞİRKETLER ABD'NİN BASKISI ALTINDA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimi tarafından Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların Rus şirketlerine baskıyı arttırdığını açıkladı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Fitch'den Rusya'ya Acı Reçete: Rus Şirketler Abd'nin Baskısı Altında(5/10)1

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, 6 Nisan'da ABD yönetiminin 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI RUS ŞİRKETLERİ BASKI ALTINA ALDI

Açıklamada, ABD'nin Rusya'ya 2014 yılında uygulamaya başladığı yaptırımlardan bu yana Rus şirketlerini en çok etkileyen yaptırımların geçen hafta uygulandığı belirtildi.

DOLAR CİNSİNDEN TİCARETİ SINIRLANDIRDI

Yaptırımların söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisi olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, bu firmaların ABD doları cinsinden ticaret yapmaları ve hizmet vermelerinin de sınırlandığı anlatıldı.

RUS PİYASASI, ABD'NİN YAPTIRIMLARI ARTTIRACAĞINDAN ÇEKİNİYOR

Açıklamada, azalan ticaret faaliyetleri nedeniyle Rus şirketlerin işlerinin ve finansal profillerinin zarar görüleceği kaydedilerek, Rusya'da piyasaların ABD'nin yaptırım listesini genişletebileceği endişesine hakim olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fitch  Den  Rusya  Ya  Acı  Reçete  Rus  Şirketler  Abd  Nin  Baskısı  
Altında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER