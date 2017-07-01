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fitch'ten çok önemli açıklama

FİTCH'TEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Fitch Ratings: "Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yakın zamanda görülen ilerlemelerin orta dönemde sürdürülmesi beklenmiyor. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin potansiyel büyüme oranlarının gelecek 5 yılda yüzde 1,25 ila yüzde 1,75 arasında kalması tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Fitch'ten Çok Önemli Açıklama(8/10)8


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ülkelerinin ekonomilerinin büyüme potansiyelinin orta dönemde yüzde 2'nin altında kalmasının beklendiğini açıkladı.



Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yakın zamanda görülen ilerlemelerin orta dönemde sürdürülmesinin beklenmediği ifade edildi.



Açıklamada, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin potansiyel büyüme oranlarının gelecek 5 yılda yüzde 1,25 ila yüzde 1,75 arasında kalmasının tahmin edildiği kaydedildi.



Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin büyüme potansiyelinin yüzde 1,8 olduğunun belirtildiği açıklamada, bu oranın ülkenin uzun dönem tarihsel büyüme ortalaması olan yüzde 3'ün altında kaldığına işaret edildi.



 



kaynak:hürriyet








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