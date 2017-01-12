Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme: Gözaltı Sayısı 35'e Çıktı!
Galatasaray Ahmet Çalık'ı Kap'a Bildirdi
Merkez Bankası'nın Eli Kolu Bağlı Değil
Pkk'ya Yönelik Operasyonlarda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Atalay Filiz İçin 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
Acun Ilıcalı Ve Sneijder Öyle Bir Poz Verdi Ki
Beşiktaş Ve Mehmet Ekici'de İki İhtimal...
Uşak'ta Okullar Tatil Edildi
Araç Sahipleri Dikkat!
Fitch'ten Kritik Türkiye Açıklaması!
Kalp Krizi Tanımı Ve Nedenleri
İnek Çanı Yüzünden Vatandaş Olamadı
Sınav Kitapçıklarını Elektronik Ortamda Arşivleyecek
Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Anayasa Geçerse Başımıza Neler Geleceğinin Fotoğrafı
Erdoğan'la Putin Görüştü
Burcu Esmersoy'u Ağlatan Haber!
Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar
12 Yaşındaki Yılmaz Yavuz'un Hastanede Ölümüne...

fitch'ten kritik türkiye açıklaması!

FİTCH'TEN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de kamu finansmanının halen güçlü olduğunu açıkladı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:19
Puan Ver : Fitch'ten Kritik Türkiye Açıklaması!(7/10)7


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin finansman ihtiyacının yüksek olmasına rağmen kamu finansmanının da güçlü olduğunu açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruluşunun, Londra'da küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıdaki sunum notlarında, “Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı yüksek, politik risk yüksek. Kamu finansmanı ise halen güçlü.” değerlendirmelerine yer verildi.



Fitch'in Küresel Reyting Başkanı James McCormack ise Fitch Ratings'ten bir heyetin hali hazırda Türkiye'de olduğunu belirterek, negatif görünümünün risklerde yükselişe işaret ettiğini, not indirimi riskinin olduğunu söyledi.



 


Fitch Başekonomisti Brian Coulton ise ABD'nin para politikasını değerlendirerek, “Bizim temel senaryomuz küresel ekonomik büyümenin artması. Özel sektör yatırımları iyileştikçe rahatlayan ABD'nin mali politikası, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik dengelenme de bunu destekleyecektir.” ifadelerini kullandı.



Coulton, küresel ekonomide yükselen ekonomik milliyetçilik nedeniyle aşağı yönlü risklerin artış kaydettiğini belirtti.



EMEA Bölgesi Kredi Derecelendirme Başkanı Ed Parker ise, “Tüm ülkeler içerisinde negatif görünümle değerlendirdiklerimizin sayısı pozitif olarak değerlendirdiklerimizin yaklaşık 6 katı. Küresel reyting görünümleri 2017 yılında açık bir şekilde aşağı yönlü.” ifadelerini kullandı.



Parker gelişmekte olan ekonomilere ilişkin olarak odak noktasının bu ülkelerin artan emtia fiyatlarına ve ABD'nin olası faiz artırım kararının etkilerine karşı duruşunun olacağını söyledi.



Fitch'in Küresel Şirket Operasyonları Sorumlusu Alex Griffiths de “Avrupa'da Brexit'e ilişkin ve Avrupa'daki diğer potansiyel şoklara dair siyasi belirsizlik şirketlerin risk iştahını azaltabilir. Bu da şirketlerin yönetim kurullarının sermaye yatırımlarını düşük tutmasına neden olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fitch  Ten  Kritik  Türkiye  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER