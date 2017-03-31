FİTNESS SALONUNDA CİNAYET
Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu işlettiği Sporium Fitness'in içinde kurşunlanarak öldürülen iki çocuk babası Gökhan Sarı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Saldırıda kalçasından yaralanan eşi Elif Sarı da cenazeye katıldı.
Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ejdat Sokak 28 numaradaki Sporium Fitness salonunu işleten 43 yaşındaki Gökhan Sarı iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden önceki akşam yaşanan silahlı saldırı sonucu kurşunlanarak hayatını Meydana gelen salrıda yanında bulunan eşi Elif Sarı'da kalçasından yaralanmıştı.
kaynak:sabah
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