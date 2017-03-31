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fitness salonunda cinayet

FİTNESS SALONUNDA CİNAYET

Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu işlettiği Sporium Fitness'in içinde kurşunlanarak öldürülen iki çocuk babası Gökhan Sarı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Saldırıda kalçasından yaralanan eşi Elif Sarı da cenazeye katıldı.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:08
Puan Ver : Fitness Salonunda Cinayet(9/10)11


Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ejdat Sokak 28 numaradaki Sporium Fitness salonunu işleten 43 yaşındaki Gökhan Sarı iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden önceki akşam yaşanan silahlı saldırı sonucu kurşunlanarak hayatını Meydana gelen salrıda yanında bulunan eşi Elif Sarı'da kalçasından yaralanmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fitness  Salonunda  Cinayet    haber

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