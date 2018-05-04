FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR! TÜRKİYE'DEN SADECE 2 KİŞİ BİNECEK
Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de satışa sunulacak yeni BMW i8 Roadster için Türkiye'den sadece iki sipariş verildi. Türkiye'deki satış fiyatı ise 1 milyon 250 bin lira olacak.
BMW'nin hibrit süper spor otomobili i8, geçtiğimiz yılın sonunda üstü açık 'Roadster' versiyonuna kavuşmuştu. Yeni i8 Roadster Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de satışa sunuluyor.
SADECE 13 ADET ÜRETİLECEK
1 milyon 250 bin TL'den başlayan fiyat etiketli üstü açılabilen i8 için Türkiye'den şimdiden 2 adet sipariş verilirken, ülkemize ayrılan 13 adetlik kotanın talep durumuna göre artırılabileceği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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