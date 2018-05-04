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FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR! TÜRKİYE'DEN SADECE 2 KİŞİ BİNECEK

Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de satışa sunulacak yeni BMW i8 Roadster için Türkiye'den sadece iki sipariş verildi. Türkiye'deki satış fiyatı ise 1 milyon 250 bin lira olacak.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Fiyatı Dudak Uçuklatıyor! Türkiye'den Sadece 2 Kişi Binecek(7/10)4


BMW'nin hibrit süper spor otomobili i8, geçtiğimiz yılın sonunda üstü açık 'Roadster' versiyonuna kavuşmuştu. Yeni i8 Roadster Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de satışa sunuluyor.



SADECE 13 ADET ÜRETİLECEK



1 milyon 250 bin TL'den başlayan fiyat etiketli üstü açılabilen i8 için Türkiye'den şimdiden 2 adet sipariş verilirken, ülkemize ayrılan 13 adetlik kotanın talep durumuna göre artırılabileceği belirtiliyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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