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Fizik Kurallarını Alt Üst Eden Ponpon Kızın, Havada Durduğu Anlar Olay Oldu

FİZİK KURALLARINI ALT ÜST EDEN PONPON KIZIN, HAVADA DURDUĞU ANLAR OLAY OLDU

Amerikalı ponpon kız fizik kurallarını alt üst edip havada durdu. Ponpon kızın görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : Fizik Kurallarını Alt Üst Eden Ponpon Kızın, Havada Durduğu Anlar Olay Oldu(6/10)2

Amerikan spor kültürünü ve şov dünyasının vazgeçilmezlerinden biri de ponpon kızlardan biri herkesi şoke eden görüntüler sergiledi. Ponpon kızın havada durduğu anları gören şoke oldu.

BU HAREKETİ NASIL YAPTI?

Houston'ın Amerikan futbol takımının ponpon kızı, yaptığı özel hareketle sosyal medyayı salladı. Twitter'da yeni bir akım başlatan bu görüntüler, kullanıcıların başarısız denemelerini paylaşmalarıyla yeni bir sosyal medya akımına dönüştü. Havada yürüyen ponpon kızın bu hareketi nasıl yaptığı ise hala merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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