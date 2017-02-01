Bir dönemin fenomen oyunu olan Flappy Bird tekrar gündemde. Oyunun yapımcısı yeni oyununu yayınladı. Yine zorlayıcı bir oyun geliştiricinin yeni oyunu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bir dönemin fenomen oyunu olan Flappy Bird tekrar gündemde. Oyunun yapımcısı yeni oyununu yayınladı. Yine zorlayıcı bir oyun geliştiricinin yeni oyunu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bir döneme damgasını vurmuş oyunlar arasında yer alan Flappy Bird'ün geliştiricisi yeni oyunuyla karşımızda. Dong Nguyen evinde boş zamanlarda geliştirdiği oyunuyla milyon dolarlar kazanmaya başlamıştı. Geliştirici gelen paranın kendisi için büyük bir soruna dönüşmesi nedeniyle oyununu uygulama mağazalarından kaldırmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan isim şimdi yeni oyunuyla karşımızda.



İlk oyunuyla insanların sinirini bozmayı fazlasıyla başaran geliştirici, yeni oyununda da sinirleri germeyi hedefliyor. Ninja Spinki Challenges adını taşıyan oyun geliştiricinin yeni gözdesi konumunda. Oyun içerisinde oyunların yer aldığı Ninja Spinki Challenges, farklı dinamikleri bir arada bulunduruyor.



6 farklı mod bulunan oyunda bu modların hepsi aynı harita üzerinde oynanmakta. Düşmanların ve oynanış biçiminin değiştiği oyun şimdiden belli bir başarı yakalamış durumda.



Sinir bozmakta üstüne olmayan oyun, şimdiden 4,7 puan almayı başarmış. 8,51 MB boyuta sahip olan oyunda elde ettiğiniz başarıya göre sonsuz süreli bölümler oynanabilir oluyor.



