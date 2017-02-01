Dayanılmaz Diş Ağrısı Bakın Neye Sebep Oluyor!
Müge Anlı'ya Rekor Ceza!
Sgk'dan Emeklileri İkramiyeleri İle İlgili Açıklama
Benfica'dan Ders Niteliğinde Transfer Politikası
Erdoğan'dan İzmir'deki Fetö Davasına Müdahillik Talebi
Bolu Da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Doğu Da Bin 350 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapalı
Şanlıurfa Adliyesi Önündeki Eyleme Katılan 33 Kişiye ...
Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı Onayladı
Hava Harp Okulu Öğrencilerine Tahliye
İşte Kar Yağışı Beklenen İller..
Jaguar Ve Land Rover 6 Bin 438 Aracını Geri Çağırıyor
Samsung Focus Yeni Asistanınız Olmaya Aday
Pillars Of Eternity Iı Crowdfunding Rekorunu Kırdı
Flappy Bird Yapımcısı Yeni Oyununu Tanıttı
Danimarka Dijital Elçilik Açtı
Karşınızda Google Pixel 2
Enerjini Koru : Çocuklar İçin Enerji Tasarrufu Oyunu
Google Yabancı Çalışanlarını Acilen Ülkeye Çağırdı
Saç Sağlığının Baş Düşmanı: Stres

flappy bird yapımcısı yeni oyununu tanıttı

FLAPPY BİRD YAPIMCISI YENİ OYUNUNU TANITTI

Bir dönemin fenomen oyunu olan Flappy Bird tekrar gündemde. Oyunun yapımcısı yeni oyununu yayınladı. Yine zorlayıcı bir oyun geliştiricinin yeni oyunu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 01 Şubat 2017, 09:37
Puan Ver : Flappy Bird Yapımcısı Yeni Oyununu Tanıttı(10/10)11


Bir dönemin fenomen oyunu olan Flappy Bird tekrar gündemde. Oyunun yapımcısı yeni oyununu yayınladı. Yine zorlayıcı bir oyun geliştiricinin yeni oyunu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bir döneme damgasını vurmuş oyunlar arasında yer alan Flappy Bird'ün geliştiricisi yeni oyunuyla karşımızda. Dong Nguyen evinde boş zamanlarda geliştirdiği oyunuyla milyon dolarlar kazanmaya başlamıştı. Geliştirici gelen paranın kendisi için büyük bir soruna dönüşmesi nedeniyle oyununu uygulama mağazalarından kaldırmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan isim şimdi yeni oyunuyla karşımızda.



İlk oyunuyla insanların sinirini bozmayı fazlasıyla başaran geliştirici, yeni oyununda da sinirleri germeyi hedefliyor. Ninja Spinki Challenges adını taşıyan oyun geliştiricinin yeni gözdesi konumunda. Oyun içerisinde oyunların yer aldığı Ninja Spinki Challenges, farklı dinamikleri bir arada bulunduruyor.



6 farklı mod bulunan oyunda bu modların hepsi aynı harita üzerinde oynanmakta. Düşmanların ve oynanış biçiminin değiştiği oyun şimdiden belli bir başarı yakalamış durumda.



Sinir bozmakta üstüne olmayan oyun, şimdiden 4,7 puan almayı başarmış. 8,51 MB boyuta sahip olan oyunda elde ettiğiniz başarıya göre sonsuz süreli bölümler oynanabilir oluyor.



 



Dünyanın En Akıllı Şehirleri







Etiketler: Flappy  Bird  Yapımcısı  Yeni  Oyununu  Tanıttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER