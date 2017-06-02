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flaş iddia: arda turan, galatasaray'a geri dönüyor!

FLAŞ İDDİA: ARDA TURAN, GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonluk için en az 5-6 takviye yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte başkan Dursun Özbek'in gönlünde yatan yıldız ise Arda Turan!

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:28
Puan Ver : Flaş İddia: Arda Turan, Galatasaray'a Geri Dönüyor!(10/10)12


Dursun Özbek, Barcelona'nın gözden çıkardığı 30 yaşındaki eski kaptanı geri getirerek hem takıma güç katmayı hem de taraftarla barışmayı hedefliyor.



Transfer, Bruma'nın RB Leipzig'e satışından gelecek para ile gerçekleştirilecek.



MİLLİ MAÇ SONRASI GÖRÜŞECEK



Dursun Özbek'in son dönemde Arda Turan ile sık sık telefon görüşmesi yaptığı herkesin dilinde... Milli maçların ardından yıldız oyuncuyla bir araya gelerek, teklifini netleştireceği belirtiliyor.



 



kaynak:sabah








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