FLAŞ! İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferleri iptal etti.
İDO ve BUDO, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Değerli misafirlerimiz, Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün 2. bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız."
ARABA VAPURU ÇALIŞIYOR
Sirkeci-Harem araba vapuru hattı hizmet vermeye devam ediyor.
BUDO, Bursa-İstanbul arası yapılan seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurudu.
BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
01.12.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
01.12.2017 19:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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