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Flaş! İDO ve BUDO Seferleri İptal

FLAŞ! İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferleri iptal etti.

Tarih : 01 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Flaş! İdo Ve Budo Seferleri İptal(9/10)5

İDO ve BUDO, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli misafirlerimiz, Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün 2. bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız."

ARABA VAPURU ÇALIŞIYOR

Sirkeci-Harem araba vapuru hattı hizmet vermeye devam ediyor.

BUDO, Bursa-İstanbul arası yapılan seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurudu.

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

01.12.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

01.12.2017 19:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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