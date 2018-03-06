Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Floransa'da siyahi isyanı! İkinci günde halk sokaklara döküldü

FLORANSA'DA SİYAHİ İSYANI! İKİNCİ GÜNDE HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, silahlı saldırıda Senegalli gencin hayatını kaybetmesi nedeniyle halk sokaklara döküldü.

Tarih : 06 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü(8/10)4

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, dün bir İtalyanın silahlı saldırısına uğrayan Senegallinin hayatını kaybetmesinin ardından şehirde ikinci protesto yapıldı.

ANSA ajansının haberine göre, Idy Diene (54) adlı Senegallinin dün ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından, Floransa'da ve Toscana bölgesinde yaşayan 300 Senegalli kentte protesto düzenledi.

ŞİDDET EYLEMLERİ BAŞLAYINCA BELEDİYE BAŞKANI ALANDAN AYRILDI

Davet üzerine protestoya katılan Floransa Belediye Başkanı Diego Nardella, bazı eylemcilerin şiddete varan tepkisi üzerine alandan ayrıldı.

Habere göre Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde oturma eylemi yapan Senegalliler, daha sonra "izinsiz" bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi.

"RASTGELE BİRİNİ ÖLDÜRÜP HAPSE GİRMEYE KARAR VERDİM"

Floransa'da dün Idy Diene (54) adlı Senegalli, ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alınmıştı.

Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, "Sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu" söylediğini aktarmıştı.

"IRKÇI OLANLARLA İLGİM YOK"

Bu arada, Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili "ırkçılığın" bir etken olmadığını, "katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, hele ki sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını" belirtmişti.

Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde dün toplanan Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Floransa  Da  Siyahi  İsyanı  İkinci  Günde  Halk  Sokaklara  Döküldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER