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fly drive : seagate'den uçan disk!

FLY DRİVE : SEAGATE'DEN UÇAN DİSK!

Seagate, drone ile çekilen görüntülerin anında depolanabileceği ve adı Fly Drive olan yeni bir taşınabilir disk üretti. 2TB kapasiteye sahip diskte 4K kalitesinde 60 saatlik görüntünün depolanabilmesi mümkün.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!(5/10)7


Seagate, drone ile çekilen görüntülerin anında depolanabileceği ve adı Fly Drive olan yeni bir taşınabilir disk üretti. 2TB kapasiteye sahip diskte 4K kalitesinde 60 saatlik görüntünün depolanabilmesi mümkün.



Genellikle havadan çekim yapabilmek amacıyla uzaktan kumandayla kullanılan Drone'ların çekim kalitesinin artmasıyla birlikte ürettiği içeriklerin boyutu da artmaya başladı. Dolayısıyla bu verileri depolamak ve farklı ortamlara taşımak da zor hale geldi. Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate bu durumu kolaylaştırabilmek adına, DJI iş birliğiyle Drone'ların ürettiği video ve fotoğrafları eş zamanlı depolayabilecek Fly Drive adında bir disk üretti.



Fly Drive adındaki disk, 2TB kapasiteye sahip. Bu kapasitede yaklaşık 250 uçuş içeriğinin saklanması mümkün olacak.



Seagate'in taşınabilir disklerinden sorumlu Türkiye Yöneticisi Erhan Arslan, sahada çekim yaparken birden fazla SD kart, kart okuyucular ve kablolarla uğraşmanın zor olduğuna değinerek, disk üzerinde bulunan SD kart okuyucu sayesinde görüntüleri Fly Drive'a hızlıca aktarmanın mümkün olduğunu söyledi.



USB 3.1 aracılığıyla veri aktarımı yapılabilen Fly Drive, olası açık hava kazalarına karşı da koruyucu bir kasaya sahip.



Hem Mac hem de Windows ile uyumlu olarak çalışabilen Fly Drive'a sahip olan kullanıcılara, kaydettikleri görüntüleri en iyi şekilde düzenleyebilmeleri için Adobe Premiere Pro CC programı da iki ay ücretsiz sunulacak.



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Etiketler: Fly  Drive    Seagate  Den  Uçan  Disk    haber

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