FLYNN'İN İTİRAFI, DOLARI VE ABD HİSSELERİNİ DÜŞÜRDÜ
ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in FBI'a yalan söylediğini kabul etmesi, ABD piyasalarını sarstı. Dolar ve ABD hisseleri değer kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul etmesi, doların ve ABD hisselerinin değer kaybetmesine yol açtı.
DOLAR DEĞER KAYBETTİ
New York borsasında endeksler, Flynn'in Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediği suçlamasını kabullenmesiyle sert düştü.
Flynn'in Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yaptığına işaret eden gelişmenin, Trump yönetimi için sorun yaratacağı beklentisi doların da rakipleri karşısında değer kaybetmesine yol açtı.
DOW JONES ENDEKSİ GERİLEDİ
Güne 24.298,76 puanla başlayarak rekor tazeleyen Dow Jones Endeksi, Flynn'in suçlamayı kabul ettiği haberlerinin ardından yüzde 0,5 geriledi. Benzer şekilde, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.
FLYNN İTİRAFI, PİYASALARI SARSTI
Güne en önemli rakibi avro karşısında yüzde 0,5 kazançla başlayan doların değeri, Flynn haberleriyle gelen haberlerin etkisiyle düştü. Avro/dolar paritesi 1,1903'ten 1,1888'e geriledi.
Doların, avro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere en büyük altı rakibine karşı performansını ölçen Uluslararası Dolar Endeksi de yüzde 0,6 değer kaybederek 92,56'ye kadar düştü.
Kaynak: haberinburada
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