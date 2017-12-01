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Flynn'ın İtirafları ABD Basınına Reza Zarrab'ı Unutturdu

FLYNN'IN İTİRAFLARI ABD BASININA REZA ZARRAB'I UNUTTURDU

Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'ın suçunu kabul etmesi günlerdir Reza Zarrab davasıyla çalkalanan ABD basının gündemine bomba gibi düştü.

Tarih : 01 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Flynn'ın İtirafları Abd Basınına Reza Zarrab'ı Unutturdu(10/10)6

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'ın suçunukabul etmesinin ardından ABD basını Reza Zarrab davasını unutup, Flynn'ı konuşmaya başladı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylemekle suçlandığı mahkemede ifade verdi.

Geçtiğimiz hafta Trump'ın avukatları ile bilgi paylaşımını keseceğini belirten ve bu açıklamasıyla itirafçı olacağı kesinleşen Flynn, mahkemede de suçunu kabul etti.

ABD BASINI REZA'YI UNUTTU

Yaşanan gelişme ABD basınına bomba gibi düştü. Günlerdir Reza Zarrab davasını takip eden ABD basını Flynn'ın itiraflarıyla sarsıldı.

DAVADA TÜRKİYE'NİN DE ADI GEÇİYOR

ABD basını, daha önce de Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn'in Türkiye ile bağlantısını yazmıştı. ABD merkezli NBC haberinde "Savcılık Zarrab'dan Türkiye hükümeti ile görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki bağlara dair bilgi talep edebilir" ifadesi kullanılmıştı.

Haberde, "2016 ABD Başkanlık seçimlerini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak göreve başladıktan sonra Michael Flynn'in Fetullah Gülen'in kaçırılıp Türkiye'ye getirilmesi ile Zarrab davasının düşürülmesi için 15 milyon dolar alıp almadığı" konusunu soruşturduğu iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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