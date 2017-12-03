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Flynn'in itirafları için ilk kez konuşan Trump'ın rahatlığı şaşırttı

FLYNN'İN İTİRAFLARI İÇİN İLK KEZ KONUŞAN TRUMP'IN RAHATLIĞI ŞAŞIRTTI

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in itirafçı olmasının ardından konuyla ilgili ilk kez konuşan ABD Başkanı Trump, açıklamalardan endişe duymadığını belirterek her şeyi inkar etme yolunu seçti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Flynn'in İtirafları İçin İlk Kez Konuşan Trump'ın Rahatlığı Şaşırttı(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in itirafçı olduktan sonraki iddialarına karşılık "Rusya ile kesinlikle anlaşma yapılmadı" dedi.

"AÇIKLAMALARLA İLGİLİ ENDİŞE DUYMUYORUM"

Trump, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) yanıltma suçundan mahkemeye çıkarılan Michael Flynn'in iddialarına yönelik yaptığı açıklamada kampanyası ile ilgili "Ruslarla arasında gizli anlaşma olmadığını ve Flynn'in açıklamalarıyla ilgili bir endişe duymadığını" belirterek, "Rusya ile kesinlikle anlaşma yapılmadı" dedi.

ÖZEL SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ayrıca soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller'in, Rusya ve Trump'ın 2016 Başkanlık Seçimleri kampanyası arasındaki muhtemel gizli anlaşmalar ile ilgili soruşturma açmasına karar verdiği belirtildi.

FBI'A YALAN SÖYLEDİĞİNİ KABUL ETMİŞTİ

Flynn, "Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Aralık 2016'daki temasları hakkında yalan söylediği" gerekçesiyle dün FBI'a teslim olarak mahkemeye götürülmüş, böylece Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller ile işbirliği yapıp 'itirafçı' olduğu netleşmişti. Washington'a bağlı Columbia Bölgesi'nde başlayan "ABD Flynn'e karşı" davasında, emekli general, mahkeme önünde de FBI'a yalan söylediğini kabul etmiş, diğer yandan vatana ihanet suçlamalarını kesin bir dille reddetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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