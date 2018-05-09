FORBES, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANLARINI SEÇTİ! LİSTEDE ERDOĞAN DA VAR
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, geleneksel olarak yayınladığı "Dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, listede 48'inci sırada yer aldı.
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, geleneksel olarak yayınladığı "Dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.
"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANI" ÇİN DEVLET BAŞKANI OLDU
2018 listesinin tepesinde "Dünyanın en güçlü insanı" seçilen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bulunuyor.
"İSTEDİĞİNİ ALMAYI BAŞARAN BİR LİDER"
Listede ikinci sırada Rus Lider Vladimir Putin'in, Rusya'nın global ölçekli etkisini Suriye İç Savaşı'ndan, ABD seçimlerine kadar pek çok yerde artırdığını açıklayan Forbes Dergisi, Putin'i "istediğini almayı başaran bir lider" olarak tarif etti.
TRUMP, PUTİN'İ TAKİP EDİYOR
Putin'i bu sene içerisinde ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump üçüncü, Almanya Başbakanı Angela Merkel dördüncü, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos beşinci ve Papa Francis ise altıncı sıradan takip etti.
ERDOĞAN 48'İNCİ SIRADA YER ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise listenin 48. sırasında yer aldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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