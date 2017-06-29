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ford, kuzey amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

FORD, KUZEY AMERİKA'DA 400 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:27
Puan Ver : Ford, Kuzey Amerika'da 400 Bin Aracını Geri Çağırıyor(7/10)5


Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.



Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








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