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ford meksika'daki focus üretimini çin'e taşıyor

FORD MEKSİKA'DAKİ FOCUS ÜRETİMİNİ ÇİN'E TAŞIYOR

ABD'li uluslararası otomotiv devi Ford, Meksika'daki üretiminin bir bölümünü Çin'e taşımaya karar verdiğini duyurdu.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:05
Puan Ver : Ford Meksika'daki Focus Üretimini Çin'e Taşıyor(10/10)10


Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin "Focus" modelinin 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Meksika yerine Çin'de üretileceği belirtilirken, bu kararın firmaya yatırım harcamalarında yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağı bildirildi..



Çin'de üretilen Focus model araçların Kuzey Amerika pazarına sunulacağı ifade edilirken, söz konusu kararın ABD'de istihdam kaybına yol açmayacağı kaydedildi..



 



kaynak:sabah








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