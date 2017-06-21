

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin "Focus" modelinin 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Meksika yerine Çin'de üretileceği belirtilirken, bu kararın firmaya yatırım harcamalarında yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağı bildirildi..



Çin'de üretilen Focus model araçların Kuzey Amerika pazarına sunulacağı ifade edilirken, söz konusu kararın ABD'de istihdam kaybına yol açmayacağı kaydedildi..







kaynak:sabah