FORD MEKSİKA'DAKİ FOCUS ÜRETİMİNİ ÇİN'E TAŞIYOR
ABD'li uluslararası otomotiv devi Ford, Meksika'daki üretiminin bir bölümünü Çin'e taşımaya karar verdiğini duyurdu.
Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin "Focus" modelinin 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Meksika yerine Çin'de üretileceği belirtilirken, bu kararın firmaya yatırım harcamalarında yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağı bildirildi..
Çin'de üretilen Focus model araçların Kuzey Amerika pazarına sunulacağı ifade edilirken, söz konusu kararın ABD'de istihdam kaybına yol açmayacağı kaydedildi..
kaynak:sabah
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