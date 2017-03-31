Otomobil dünyasında araç geri çağırma furyasına katılan son marka Ford oldu. Ford'un yarım milyon civarında otomobili teknik hatalardan dolayı geri çağırdı.



Ford'un bazı otomobillerinde ortaya çıkan teknik arızalardan dolayı, yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı ortaya çıktı. Otomobil geri çağırma dalgasına yakalanan Ford, 440.000 aracı geri çağırmak zorunda kaldı.



Kuzey Amerika bölgesinde 211000 adet otomobil kapı mandalındaki sorundan dolayı, diğer 230000 aracın ise kaporta altındaki bir sorundan dolayı yanma riski altında olması nedeniyle geri çağırıldığı ortaya çıktı.







kaynak:sabah