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Ford Otosan Üretimi Arttırmak İçin 52 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor
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Ford Otosan Üretimi Arttırmak İçin 52 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

FORD OTOSAN ÜRETİMİ ARTTIRMAK İÇİN 52 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPIYOR

Ford Otosan artan ihracat talebini karşılamak için Transit ve Custom modellerini üreten fabrikasında 52 milyon dolar yatırım ile kapasite artışı yapacak.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Ford Otosan Üretimi Arttırmak İçin 52 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor(9/10)5

Ford Otosan artan ihracat talebini karşılamak için Transit ve Custom modellerini üreten fabrikasında 52 milyon dolar yatırım ile kapasite artışı yapacak. Ağırlıklı olarak Avrupa pazarları için hafif ticari araç üreten şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Eylül 2018'de tamamlanması planlanan kapasite artırımı Transit ve Custom modellerinin üretildiği Gölcük fabrikasında yapılacak.

KAPASİTE 290 BİNDEN 330 BİNE ÇIKARILACAK

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yine dün yayımlanan basın bülteninde Avrupa kaynaklı talep artışının sürdüğünü belirterek, "Ford'un Avrupa'da ticari araçlarda birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa'dan bize gelen talepte ciddi bir artış söz konusu. Bu kapasite artırımı ile hem artan talebi karşılayacak" dedi.

Toplam üç fabrikada üretim yapan Ford Otosan, Gölcük fabrikasının üretim kapasitesi 290 bin adetten 330 bin adete çıkaracak. Courier modelinin üretildiği Yeniköy ve Cargo kamyon ile motor üretimi yapılan İnönü fabrikasının kapasitesi değişmeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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