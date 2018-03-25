Tunca Nehri Taştı, Kırkpınar Er Meydanı Sular Altında Kaldı
İstanbul'da En Pahalı Mezar Yeri 25 Bin Lira
İkinci Kez Şehit Haberi Alan Baba, Yol Boyunca Gözyaşlarına Boğuldu
Hırvat Futbolcu Bruno Boban Sahada Hayatını Kaybetti
Yaz Saati Uygulaması Kafaları Karıştırdı
Yerli Otomobile Dev Yatırım! Tam 3 Milyar Dolar Harcanacak
Kamyon Şoföründen Kargo Şirketine Dev Vurgun! 1 Milyonluk Ürünle Kaçtı
Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı
Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
Beşiktaş, Hollanda'da Top Koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun Peşine Düştü
Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını Ferrari Kazandı
Sevgilisini Facebook'tan Etiketleyen Öğrencinin Boğazını Kesti!
Galatasaray, 17 Milyonu Kasasına Koydu
Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırılan 16 Yaşındaki Genç Kız, Bulundu
Psg Başkanı Al-Khelaifi'den Fikret Orman'a Sitem: Elimizden Aldınız
Beşiktaş, Atiba İle Yola Devam Edecek
Venezuella'da Güzellik Kraliçelerinin, Politikacılarla Cinsel İlişkiye Girdiği Ortaya Çıktı
Arda'dan Tepki Çekecek Sözler: Karımla Konuşuyorsun Kafanı Kırarım
Abdülkadir Ömür, Kadrodan Çıkarıldı
Öso'nun Kürt Savaşçıları: Hızımızı Almışken Pkk'yı Temizleyeceğiz!

Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını Ferrari Kazandı

FORMULA 1'DE SEZONUN İLK YARIŞINI FERRARİ KAZANDI

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'sini Sebastian Vettel kazandı.

Tarih : 25 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını Ferrari Kazandı(6/10)2

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı dünkü sıralama turlarında 1.21.838'lik derecesiyle üçüncü sırada başlayan Sebastian Vettel birinci geldi. İkinci ve üçüncü sıraları Mercedes'ten Lewis Hamilton ile Ferrari'den Kimi Raikkonen elde etti.

HAMILTON AVANTAJI KORUYAMADI

Bu sezon kariyerinde 5. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Mercedes sürücüsü Hamilton 1.21.164'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olmasına rağmen Vettel'e karşı avantajını koruyamadı. Büyük Britanyalı pilot, Avustralya'da 7'nci kez yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederken, zamanlamasıyla pist rekoru kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Formula  1  De  Sezonun  İlk  Yarışını  Ferrari  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER