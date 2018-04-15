FORMULA 1'DE SEZONUN ÜÇÜNCÜ YARIŞINI DANİEL RİCCİARDO KAZANDI
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sini Red Bull piltou Daniel Ricciardo kazandı.
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'si koşuldu. Avustralyalı Daniel Ricciardo, 45. turda ele geçirdiği liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve zafere ulaştı. Ricciardo ayrıca kariyerindeki 6. yarış birinciliğini kazandı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve ilk iki yarışın galibi Ferrari pilotu Sebastian Vette startla birlikte çizgideki yerini korurken takım arkadaşı Kimi Raikkonen, ilk çizgide Red Bull pilotları Valtteri Bottas ve Max Verstappen'e geçildi.
RAIKKONEN YARIŞI ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ
Yarışta 45. tur geçilirken Daniel Ricciardo, Bottası'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Avustralyalı pilot, öne geçtikten sonra arkasındakilerle farkı açtı ve liderliği yarış sonuna kadar sürdürerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bottas Çin Grand Prix'sini ikinci, Ferrari'den Raikkonen ise üçüncü oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!
- 'türkiye Ekonomik Krize Gidiyor' Diyen Muhalefeti Topa Tuttu!
- Çin Uçağında Panik Anları! Saldırgan, Bir Görevliyi Rehin Aldı
- Bakan Net Konuştu: Abd'nin Operasyonu Türk Turizmini Etkilemez
- Kritik Ankara Ziyareti Öncesi Nato'dan Türkiye'ye Destek Çağrısı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar