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Formula 1'de Sezonun Üçüncü Yarışını Daniel Ricciardo Kazandı

FORMULA 1'DE SEZONUN ÜÇÜNCÜ YARIŞINI DANİEL RİCCİARDO KAZANDI

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sini Red Bull piltou Daniel Ricciardo kazandı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Formula 1'de Sezonun Üçüncü Yarışını Daniel Ricciardo Kazandı(8/10)4

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'si koşuldu. Avustralyalı Daniel Ricciardo, 45. turda ele geçirdiği liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve zafere ulaştı. Ricciardo ayrıca kariyerindeki 6. yarış birinciliğini kazandı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve ilk iki yarışın galibi Ferrari pilotu Sebastian Vette startla birlikte çizgideki yerini korurken takım arkadaşı Kimi Raikkonen, ilk çizgide Red Bull pilotları Valtteri Bottas ve Max Verstappen'e geçildi.

RAIKKONEN YARIŞI ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Yarışta 45. tur geçilirken Daniel Ricciardo, Bottası'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Avustralyalı pilot, öne geçtikten sonra arkasındakilerle farkı açtı ve liderliği yarış sonuna kadar sürdürerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bottas Çin Grand Prix'sini ikinci, Ferrari'den Raikkonen ise üçüncü oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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