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Forties Boru Hattı Çatlayınca Petrol Fiyatları Fırladı

FORTİES BORU HATTI ÇATLAYINCA PETROL FİYATLARI FIRLADI

Forties Boru Hattı'ndaki çatlak nedeniyle sistemin geçici olarak kapatılması, Brent petrol fiyatlarını 2015 Haziran'dan beri ilk kez 65 dolar seviyesine taşıdı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Forties Boru Hattı Çatlayınca Petrol Fiyatları Fırladı(8/10)4

Birleşik Krallık´tan ABD´ye uzanan Forties Boru Hattı Sistemi'ndeki bir çatlağın etkileri Avrupa, ABD ve Asya ham petrol piyasalarını etkiledi. İşletmeci Ineos firması, İskoçya´nın Aberdeen bölgesinden geçen borularda tespit edilen çatlağın tamir edilmesinin iki haftayı bulacağı söyleniyor.

65 DOLARI AŞTI

Forties Boru Hattı Sistemi´nin geçici olarak kapatılması Brent petrol fiyatlarını 2015 yılının Haziran ayından beri ilk kez 65 doların seviyesini aşarak Batı Teksas petrol fiyatlarının üzerine çıktı.

Forties Boru Hattı Sistemi en yüksek miktarda Brent petrolün transfer edildiği petrol hattı olması sebebiyle dünya petrol piyasalarının yarısından fazlasına etki ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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