FORZA HORİZON 3'ÜN GENİŞLEME PAKETİ ÇIKTI
Forza Horizon 3 için ilk genişleme paketi çıktı. Peki paketin içerikleri ne? Oyun hangi platformlarda? Detaylar haberimizde.
Forza Horizon 3 için ilk genişleme paketi çıktı. Peki paketin içerikleri ne? Oyun hangi platformlarda? Detaylar haberimizde.
Forza Horizon 3, 27 Eylül 2016 tarihinde Windows 10 ve Xbox One platformlarına çıkmıştı. Güzel mekanlarıyla dikkat çeken oyun, oldukça beğenilmişti. Bugün ise Forza Horizon 3 için Blizzard Mountain isimli genişleme paketi piyasaya sürüldü.
Genişleme paketinin içerikleri
Paket oyunun kış temasını öne çıkarıyor. 50 yeni olay ve mücadele, yeni yarış tipleri, 500 Gamescore değerinde 28 tane yeni başarım ve yeni araçlar içeriyor. İşte Blizzard Mountain araç listesi
2016 Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX
1965 Ford F-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck
1975 Lancia Stratos HF Group 4
1985 Lancia Delta S4 Group B
2016 Nissan Titan Warrior Concept
2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck
2016 Subaru #199 WRX STI VT15r Rally Car
Peki, oyunun sistem gereksinimleri?
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz ya da FX-8350
RAM: 6 GB
Gerekli Boş Harddisk Alanı: 55 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da Radeon R7 260X v3
DirectX: DX 12
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Win 10
İşlemci: Core i5-4690 3.5GHz ya da FX-8350
RAM: 16 GB
Gerekli Boş Harddisk Alanı: 55 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB ya da Radeon R9 390 ve ya daha üst bir model
DirectX: DX 12
Blizzard Mountain genişleme paketi ₺56,25 fiyatı ile piyasaya sürüldü. Ek olarak Expansion pass de bulunuyor. Oyuna yeni bir genişleme paketi geleceği ama tarihinin belli olmadığı da söyleniyor.
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