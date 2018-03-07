Oscar'da ünlü oyuncu Frances McDormand'ın ödülü fotoğraf çekme bahanesiyle alıp sonra da kaçan hırsız yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hollywood'un en prestijli film ödüllerinin verildiği Oscar Ödül Töreni'nin bu seneki ayağında şok bir olay yaşandı. En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazana Frances McDormand'a verilen Oscar heykelciği çalındı.

ÖDÜLÜ ALIP SALONDAN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Habertürk'ün haberine göre; CNN'e konuşan McDormand'ın temsilcisi, ünlü aktris ödül töreninden sonra verilen baloya katıldığı sırada bir kişinin Oscar heykelciğini alarak salondan çıkmaya çalıştığını belirtti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Los Angeles Polis Departmanı Sözcüsü, 47 yaşındaki bir adamın hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığını ve Oscar heykelciğinin McDormand'a geri döndüğünü açıkladı. Öte yandan hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri isimli filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

McDormand daha önce 1997 yılında Fargo isimli filmdeki performansıyla aynı ödülü kucaklamayı başarmıştı.

Kaynak: haberinburada